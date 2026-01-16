Журналістка Катерина Котенкова розповіла про важливі законні пільги для пенсіонерів, про які мало хто знає, адже часто українці платять там, де можна не платити.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, можна отримати 100% знижку на комуналку, але це для окремих категорій населення у сільській місцевості, які працювали у певних сферах, зокрема, в освіті, медицині, культурі. Також, додає вона, є субсидія на дрова і вугілля, що особливо важливо холодною зимою.

«Дуже важлива пільга, про яку реально багато хто не знає, – це те, що земельний податок можна не платити. Якщо у вас є земля, перевірте, будь ласка, у багатьох випадках пенсіонери за віком мають пільгу по земельному податку. Але часто це не саме включається. Щоб не нараховували, потрібно оформити», – розповідає Катерина Котенкова.

Також, зазначає вона, пенсіонери можуть отримувати безкоштовну юридичну допомогу, наприклад, коли потрібно написати якусь заяву, скласти скаргу, оскаржити якусь відмову чи навіть піти в суд. До того ж, додає журналістка, йдеться і про первинну допомогу, тобто про консультації, і в деяких випадках про вторинну, тобто про адвоката.

«Доступні ліки. Реально можна отримувати ліки безкоштовно або з невеличкою доплатою. Як це працює? Йдете до сімейного лікаря, але має бути декларація, отримуєте електронний або паперовий рецепт, ідете в аптеку, яка має договір з НСЗУ, отримуєте ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це стосується, зокрема, напрямів на кшталт серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, астми і не тільки. Тобто консультуйтесь із сімейним лікарем, він вам все пояснить», – пояснює Катерина Котенкова.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Україна працює з Трампом, щоб він не вступив у коаліцію з росією.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко пояснив, чому Трамп забув про Україну: на порядку денному – Венесуела, Іран і Гренландія.