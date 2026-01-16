Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».
Як розповідає журналістка, можна отримати 100% знижку на комуналку, але це для окремих категорій населення у сільській місцевості, які працювали у певних сферах, зокрема, в освіті, медицині, культурі. Також, додає вона, є субсидія на дрова і вугілля, що особливо важливо холодною зимою.
«Дуже важлива пільга, про яку реально багато хто не знає, – це те, що земельний податок можна не платити. Якщо у вас є земля, перевірте, будь ласка, у багатьох випадках пенсіонери за віком мають пільгу по земельному податку. Але часто це не саме включається. Щоб не нараховували, потрібно оформити», – розповідає Катерина Котенкова.
Також, зазначає вона, пенсіонери можуть отримувати безкоштовну юридичну допомогу, наприклад, коли потрібно написати якусь заяву, скласти скаргу, оскаржити якусь відмову чи навіть піти в суд. До того ж, додає журналістка, йдеться і про первинну допомогу, тобто про консультації, і в деяких випадках про вторинну, тобто про адвоката.
«Доступні ліки. Реально можна отримувати ліки безкоштовно або з невеличкою доплатою. Як це працює? Йдете до сімейного лікаря, але має бути декларація, отримуєте електронний або паперовий рецепт, ідете в аптеку, яка має договір з НСЗУ, отримуєте ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це стосується, зокрема, напрямів на кшталт серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, астми і не тільки. Тобто консультуйтесь із сімейним лікарем, він вам все пояснить», – пояснює Катерина Котенкова.
