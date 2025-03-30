У деяких населених пунктах Київської області на наступному тижні – з 31 березня по 6 квітня 2025 року – буде запроваджено графіки відключення газу.

Київська філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України" попереджає про планові роботи з технічного обслуговування систем, через які наступного тижня діятимуть графіки відключення газу, пише Політека.

Ці заходи мають підвищити надійність газопостачання в регіоні та запобігти виникненню аварійно-небезпечних ситуацій.

Зокрема повідомляється про тимчасове відключення газу на території Бучанської громади. У вівторок, 1 квітня, графіки діятимуть із 10:00 до 17:00 у Ворзелі за такими адресами: вул. Європейська 28/Б, Квіткова 33, Квіткова 1 та 1А (корпуси 4 та 5).

У середу, 2 квітня, без газу тимчасово (з 10 до 17 години) залишаться мешканці Бучі по вулиці Ярослава Мудрого 10/1, а також Михайловського Антонія 8/Б, 8/Б 1, 8/Є.

Також на середу спеціалісти запланувати роботи з технічного обслуговування в селі Синяк. Цього дня з 9:00 газопостачання вимкнуть за адресами вул. Депутатська, 2а та Київська, 57. У цьому ж населеному пункті роботи продовжаться вже 9 числа, повідомляє Політека.

У четвер, 3 числа, обмеження знову торкнуться мешканців Бучі. Графіки діятимуть із 10:00 до 17:00 по вул. Нове Шосе 32/2, а також Ярослава Мудрого 10/3, 10/4, 10/5.

Про інші обмеження газопостачання для Києва та області на наступному тижні поки не повідомлялося.

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