Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що скоро в Україні стартують перевірки, і якщо дані не збігаються чи є якісь проблеми, можуть навіть зупинити виплату пенсії.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Це не теорія змови, це банальна логіка держави. У 2026 році бюджет напружений, контроль посилюється, держава хоче бачити, кому, за що і на яких підставах платять, тому потихеньку починають всіх перевіряти. Ми йдемо в цифру, все буде у цифровій формі, у реєстрах. Люди думають: «Та хто мене буде перевіряти. У них людей не вистачає перевіряти». Це найбільша помилка. Вас перевіряє не якась тітка з папкою, а алгоритм, автоматична звірка, цифровий контроль. І він не втомлюється, не хворіє, не йде у відпустку», – пояснює Катерина Котенкова.

Як вона пояснює, система буде брати ваші дані і дивитись, чи все сходиться, наприклад, де ви зареєстровані, чи змінювали адресу, який у вас статус, які виплати, які нові записи у реєстрах, і якщо щось не буде збігатись, система може надіслати запит підтвердити інформацію, оновити її або тимчасово зупинити виплату пенсії.

«Другий блок – штучний інтелект проти людини. Звучить страшно, але по факту це просто автоматизація. Що саме система може звіряти? Перетин кордону, перебування за кордоном, бо деякі виплати реально мають місце перебування. Тобто ви і тут, і там хочете отримувати виплати, за таких пенсіонерів будуть братись. Зміна місця реєстрації або документів. Змінили адресу, паспортні дані, прізвище. Система бачить, що треба оновити інформацію, банківські дані», – розповідає Катерина Котенкова.

Найгірше, підкреслює журналістка, те, що алгоритм не має співчуття, тому під час перевірки не враховуватиме вашу ситуацію. Отож, констатує вона, після 10 лютого піде хвиля повідомлень і запитів підтвердити дані, принести документ, перереєструватись, частині людей зупинять виплати, а ще буде багато звернень і скарг, тому ключове тут – реагувати швидко.

