В некоторых населенных пунктах Киевской области на следующей неделе - с 31 марта по 6 апреля 2025 года - будут введены графики отключения газа.

Киевский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" предупреждает о плановых работах по техническому обслуживанию систем, из-за которых на следующей неделе будут действовать графики отключения газа, пишет Политека.

Эти меры должны повысить надежность газоснабжения в регионе и предотвратить возникновение аварийно-опасных ситуаций.

В частности, сообщается о временном отключении газа на территории Бучанской общины. Во вторник, 1 апреля, графики будут действовать с 10:00 до 17:00 в Ворзеле по следующим адресам: ул. Европейская 28/Б, Цветочная 33, Цветочная 1 и 1А (корпуса 4 и 5).

В среду, 2 апреля, без газа временно (с 10 до 17 часов) останутся жители Бучи по улице Ярослава Мудрого 10/1, а также Михайловского Антония 8/Б, 8/Б 1, 8/Е.

Также на среду специалисты планируют работы по техническому обслуживанию в селе Синяк. В этот день с 9:00 газоснабжение выключат по адресам ул. Депутатская, 2а и Киевская, 57. В этом же населенном пункте работы продолжатся уже 9 числа, сообщает Политека.

В четверг, 3 числа, ограничения снова коснутся жителей Бучи. Графики будут действовать с 10:00 до 17:00 по ул. Новое Шоссе 32/2, а также Ярослава Мудрого 10/3, 10/4, 10/5.

О других ограничениях газоснабжения для Киева и области на следующей неделе пока не сообщалось.

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