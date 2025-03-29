Синоптики попередили про зміни та поділилися свіжим прогнозом погоди в Києві та області на неділю, 30 березня 2025 року.

Експерти гідрометцентру розповіли, яким буде прогноз погоди в Києві та області на неділю, 30 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Синоптики попереджають, що в неділю в Україну прийдуть дощі. Найбільш інтенсивними опади будуть вночі та вранці на території центральних, південних, східних і південно-західних регіонах.

У Києві при цьому, як обіцяє прогноз погоди на 30 березня, сильних опадів не очікується – вночі буде сухо, і лише вдень місцями пройдуть невеликі дощі, повідомляє Політека.

Протягом доби в неділю хмарно з проясненнями, вітер буде переважно східним, помірним, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

У Київській області прогноз погоди на 30 березня передбачає вночі температуру від +2 до +7 градусів, вдень – приблизно +10+15 тепла. У столиці в нічні години температура повітря становитиме +4+6 градусів, а в денні до +12+14. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру попередили, що до кінця дня в суботу, 29 числа, у низці областей України (на заході, півдні та в центрі) очікуються сильні пориви вітру (до 15-20 метрів за секунду), оголошено перший рівень небезпечності. Також у деяких областях очікується пилова буря. Але столиці цього разу пощастило, і негода обійде регіон стороною.

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