Синоптики предупредили об изменениях и поделились свежим прогнозом погоды в Киеве и области на воскресенье, 30 марта 2025 года.

Эксперты гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 30 марта 2025 года, сообщает Политека.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье в Украину придут дожди. Наиболее интенсивными осадки будут ночью и утром на территории центральных, южных, восточных и юго-западных регионов.

В Киеве при этом, как обещает прогноз погоды на 30 марта, сильных осадков не ожидается – ночью будет сухо и лишь днем ​​местами пройдут небольшие дожди, сообщает Политека.

В течение суток в воскресенье будет облачно с прояснениями, ветер будет преимущественно восточным, умеренным, скоростью 5-10 метров в секунду.

В Киевской области прогноз погоды на 30 марта предполагает ночью температуру от +2 до +7 градусов, днем ​​– около +10+15 тепла. В столице в ночные часы температура воздуха будет составлять +4+6 градусов, а в дневные до +12+14. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупредили, что к концу дня в субботу, 29 числа, в ряде областей Украины (на западе, юге и в центре) ожидаются сильные порывы ветра (до 15-20 метров в секунду), объявлен первый уровень опасности. Также в некоторых областях ожидается пылевая буря. Но столице в этот раз повезло, и непогода обойдет регион стороной.

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