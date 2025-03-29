Раніше надавалась грошова допомога у Києві та Київській області, що складала 3 600 гривень на місяць на одну особу протягом трьох місяців.

Благодійний фонд «Деполь» продовжує підтримувати українців, але на березень 2025 року тимчасово грошова допомога в Києві буде припинена, повідомляє Politeka.net.

При цьому фонд продовжує надавати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.

Подача заявок відновиться, про терміни можна дізнатися, слідкуючи за оновленнями на офіційних сторінках організації.

У 2024 році фонд «Деполь» внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надавалась грошова допомога у Києві та Київській області, що складала 3 600 гривень на місяць на одну особу протягом трьох місяців, загальна сума допомоги становила 10 600 гривень на людину.

На березень 2025 року подати заявку неможливо. Якщо ви бачите такі оголошення, будьте обережні — вони можуть бути шахрайськими. У разі відновлення виплат відповідна реєстрація буде анонсована на офіційних сторінках проекту.

Щодо гуманітарної допомоги, фонд реалізує кілька проєктів, зокрема для ВПО. Одним з них є проєкт адаптації, який працює у Києві та Одесі. В рамках цього проєкту надається безкоштовне житло для переселенців у цих містах, а також підтримка соціальних працівників і сприяння працевлаштуванню.

Контакти БФ «Деполь» у столиці: +380 (96) 829 22 83

Контакти БФ «Деполь» в Одесі: +380 (50) 700 37 24.

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