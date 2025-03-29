Ранее предоставлялась денежная помощь в Киеве и Киевской области, которая составляла 3600 гривен в месяц на одного человека в течение трех месяцев.

Благотворительный фонд «Деполь» продолжает поддерживать украинцев, но на март 2025 временно денежная помощь в Киеве будет прекращена, сообщает Politeka.net.

При этом фонд продолжает оказывать гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку

Подача заявок возобновится, о сроках можно узнать, следя за обновлениями на официальных страницах организации.

В 2024 году фонд «Деполь» внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставлялась денежная помощь в Киеве и Киевской области, которая составляла 3 600 гривен в месяц на одного человека в течение трех месяцев, общая сумма помощи составляла 10 600 гривен на человека.

На март 2025 подать заявку невозможно. Если вы видите такие объявления, будьте осторожны – они могут быть мошенническими. В случае возобновления выплат соответствующая регистрация будет анонсирована на официальных страницах проекта.

Относительно гуманитарной поддержки фонд реализует несколько проектов, в частности для ВПЛ. Одним из них проект адаптации, который работает в Киеве и Одессе. В рамках этого проекта предоставляется бесплатное жилье для переселенцев в этих городах, а также поддержка социальных работников и содействие трудоустройству.

Контакты БФ "Деполь" в столице: +380 (96) 829 22 83

Контакты БФ "Деполь" в Одессе: +380 (50) 700 37 24.

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