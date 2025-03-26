Тепер можлива мобілізація в Україні осіб, які раніше могли розраховувати на звільнення від військової служби.

Більше не існує категорії «обмежено придатний» у традиційному розумінні, поки триває мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли юристи. Військовозобов’язані з певними станами здоров’я можуть проходити службу, але без залучення до бойових дій на передовій.

Як пояснили в юридичній компанії, раніше людей з проблемами здоров’я мобілізаційний процес не стосувався. Вони могли отримати статус «обмежено придатний». Однак у 2024 році його було скасовано.

Тепер військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає, чи може військовозобов’язаний проходити службу у підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в боях, зокрема в забезпеченні, логістиці, охороні чи зв’язку.

Це означає, що мобілізація в Україні осіб, які раніше могли розраховувати на звільнення від військової служби, тепер можуть бути мобілізовані для виконання тилових завдань. Вибір місця залежить від стану здоров’я та висновку ВЛК.

Основні напрями, куди можуть спрямовувати таких військовослужбовців:

Підрозділи забезпечення – робота зі зберіганням і транспортуванням боєприпасів, продовольства, амуніції, служба в логістичних центрах.

Медичні частини – посади санітарів, помічників лікарів, водіїв медичних машин, працівників госпіталів.

Адміністративні підрозділи – штаби, канцелярії, робота з документацією, планування та координація.

Кібербезпека та зв’язок – служба для ІТ-фахівців, операторів радіозв’язку, програмістів, системних адміністраторів.

Охоронні підрозділи – охорона складів, стратегічних об’єктів, військових баз.

Будівельні та ремонтні частини – відновлення інфраструктури, ремонт техніки, доріг.

Навчальні центри – підготовка новобранців з тактики, медицини, поводження зі зброєю.

Якщо ВЛК визнає особу придатною до служби у тилових частинах, відмовитися від мобілізаційної процедури без юридичних наслідків неможливо. Єдиний виняток – якщо після повторного огляду комісія визнає людину повністю непридатною до військової служби.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.