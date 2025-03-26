З початком воєнного стану триває мобілізація в Україні, під час якої відбувається призов громадян віком від 25 до 60 років для служби у Збройних силах.

Мобілізація в Україні передбачає, що законодавством визначено категорії осіб, які можуть потрапити до лав війська лише за добровільним бажанням, підписавши контракт, повідомляє Політека.

Як пише Телеграф, до категорій громадян, які можуть піти в армію виключно за власним бажанням, належать кілька груп осіб. Серед них — чоловіки віком від 18 до 25 років, жінки до 60 років, якщо медичні комісії визнають їх придатними за станом здоров'я, а також особи з інвалідністю, які можуть бути зараховані до частин забезпечення.

Крім того, люди, які мають право на відстрочку, а також ті, хто перебував у ворожому полоні та повернувся в рамках обмінів, можуть підписати контракт. Усі ці громадяни можуть звертатися до рекрутингових центрів або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для укладення договору.

Мобілізація в Україні передбачає, що основні вимоги для бажаючих укласти контракт включають медичну придатність, фізичну підготовленість та психологічну стійкість. Крім того, кандидат повинен мати не нижче середньої освіти, бути віком від 18 до 45 (до 60 під час воєнного стану) і не мати судимостей.

Окрім цього, для молодих людей віком від 18 до 25 років існує можливість підписати контракт терміном на один рік. Учасники отримують певні соціальні гарантії, зокрема мільйон гривень від держави, безвідсоткову іпотеку та соцпакет, але йдуть на бойові посади.

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