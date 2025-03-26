С началом военного положения продолжается мобилизация в Украине, во время которой проходит призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет для службы в Вооруженных силах.

Мобилизация в Украине предусматривает, что законодательством определены категории лиц, которые могут попасть в ряды войска только по добровольному желанию, подписав контракт, сообщает Политека.

Как пишет Телеграф, к категориям граждан, которые могут уйти в армию исключительно по собственному желанию, входят несколько групп человек. Среди них мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, женщины до 60 лет, если медицинские комиссии признают их пригодными по состоянию здоровья, а также лица с инвалидностью, которые могут быть отнесены к частям обеспечения.

Кроме того, люди, имеющие право на отсрочку, а также находившиеся во враждебном плену и вернувшиеся в рамках обменов могут подписать контракт. Все эти граждане могут обращаться в рекрутинговые центры или территориальные центры комплектования и социальной поддержки для заключения договора.

Мобилизация в Украине предполагает, что основные требования для желающих заключить контракт включают в себя медицинскую пригодность, физическую подготовленность и психологическую устойчивость. Кроме того, кандидат должен иметь не ниже среднего образования, быть в возрасте от 18 до 45 (до 60 во время военного положения) и не иметь судимостей.

Кроме того, для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет существует возможность подписать контракт сроком на один год. Участники получают определенные социальные гарантии, в частности, миллион гривен от государства, беспроцентную ипотеку и соцпакет, но идут на боевые должности.

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