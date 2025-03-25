Мобілізація в Україні передбачає, що у разі порушення законодавства, територіальний центр комплектування може оголосити громадянина у розшук, повідомляє Політека.
Як йдеться у матеріалі на сайті inseinin, є всього вісім основних причин для такого кроку.
Передбачається, що ТЦК має право оголосити у розшук громадянина, який порушив норми військового обліку або законодавство про призов на службу в особливий період. Згідно з інформацією, наданою юристами, є кілька ключових причин, через які чоловік може отримати такий статус.
Перше і найпоширеніше порушення — це ухилення від військового обліку або призову на службу. Окрім цього, є ще кілька причин: невиконання вимог щодо перебування на обліку за адресою реєстрації місця проживання, або на підтриємстві чи в навчальному закладі.
Також йдеться про ігнорування повісток, які були вручена особисто або надіслані поштою; ігнорування викликів на проходження військово-лікарської комісії; невідповідність даних або їх неуточнення.
Таким чином, мобілізація в Україні вимагає від громадян виконання певних обов'язків, і порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків, наголошують експерти.
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