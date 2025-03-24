У цьому році в Україні продовжить діяти система Національного мультипредметного тесту, який є основним критерієм вступу до закладів вищої освіти, тому важливо знати все про прохідний бал НМТ-2025.

Прохідний бал НМТ-2025 стане ключовим показником для майбутніх студентів, оскільки визначатиме їхні шанси на вступ на бюджет або контракт, повідомляє Політека.

Національний мультипредметний тест складатиметься з чотирьох предметів: трьох обов’язкових та одного, який абітурієнт обере самостійно. Основний період реєстрації триватиме з 6 березня до 3 квітня, а тестування проходитиме з 14 травня до 25 липня.

Формат екзамену залишиться схожим на попередні роки. Абітурієнти матимуть 120 хвилин для виконання завдань з української мови, математики та історії України. Після 20-хвилинної перерви розпочнеться тестування з четвертого предмета на вибір.

Що таке прохідний бал НМТ-2025

Прохідний бал НМТ-2025 – це мінімальна кількість, необхідна для вступу на певну спеціальність у закладі вищої освіти. Він формується на основі конкурсної ситуації та визначається кожним університетом індивідуально.

Загалом існує три основні показники: мінімальний поріг для участі у конкурсі – визначає, чи можете ви подати документи до вишу; прохідний на бюджет – залежить від кількості місць та рівня конкуренції; конкурсний – розраховується на основі результатів НМТ та додаткових коефіцієнтів.

Загальне порогове значення для вступу до більшості українських ВНЗ становить 100. Якщо хоча б з одного предмета результат буде нижчим за цей рівень, ви не зможете подати документи до університету.

Який прохідний бал НМТ-2025 потрібен для бюджету

Його рівень залежить від популярності спеціальності та конкурсу на місця. За попередніми оцінками: для престижних спеціальностей (медицина, право, міжнародні відносини) він становитиме 150–160; для технічних та економічних – 130–140.

Для гуманітарних напрямків він може бути на рівні 120–130. Для контрактної форми поріг буде нижчим і залежатиме від правил конкретного закладу освіти.

Конкурсний показник розраховується за формулою, яка враховує результати мультипредметного тесту, вагові коефіцієнти та додаткові бали:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ,

де: П1, П2, П3, П4 – оцінки за відповідні предмети; К1, К2, К3, К4 – предметні коефіцієнти для обраної спеціальності; КТ – творчого конкурсу (якщо є); ОУ – додаткова оцінка за підготовчі курси (до 10).

Коефіцієнти предметів залежать від обраної спеціальності. Наприклад: для медичних спеціальностей найбільшу вагу матимуть біологія та хімія. Для міжнародних відносин важливим буде коефіцієнт іноземної мови. Для технічних - пріоритетними будуть математика та фізика.

Детальні значення коефіцієнтів для кожного закладу освіти будуть оприлюднені у Правилах прийому відповідних університетів.

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