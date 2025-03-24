В этом году в Украине продолжит действовать система Национального мультипредметного теста, который является основным критерием поступления в высшие образования, поэтому важно знать все о проходном балле НМТ-2025.

Проходной балл НМТ-2025 станет ключевым показателем для будущих студентов, поскольку будет определять их шансы на поступление на бюджет или контракт, сообщает Политека.

Национальный мультипредметный тест состоит из четырех предметов: трех обязательных и одного, который абитуриент выберет самостоятельно. Основной период регистрации продлится с 6 марта по 3 апреля, а тестирование будет проходить с 14 мая по 25 июля.

Формат экзамена останется похожим на предыдущие годы. У абитуриентов будет 120 минут для выполнения задач по украинскому языку, математике и истории Украины. После 20-минутного перерыва начнется тестирование по четвертому предмету на выбор.

Что такое проходной балл НМТ-2025

Проходной балл НМТ-2025 – это минимальное количество, необходимое для поступления на определенную специальность в высшем образовании. Он формируется на основе конкурсной ситуации и определяется каждым университетом индивидуально.

В целом существует три основных показателя: минимальный порог для участия в конкурсе – определяет, можете ли вы подать документы в вуз; проходной на бюджет – зависит от количества мест и уровня конкуренции; конкурсный – рассчитывается исходя из результатов НМТ и дополнительных коэффициентов.

Общее пороговое значение для поступления в большинство украинских вузов составляет 100. Если хотя бы по одному предмету результат будет ниже этого уровня, вы не сможете подать документы в университет.

Какой проходной балл НМТ-2025 нужен для бюджета

Его уровень зависит от популярности специальности и конкурса по местам. По предварительным оценкам: для престижных специальностей (медицина, право, международные отношения) он составит 150–160; для технических и экономических – 130–140.

Для гуманитарных направлений оно может быть на уровне 120–130. Для контрактной формы порог будет ниже и будет зависеть от правил конкретного учебного заведения.

Конкурсный показатель рассчитывается по формуле, учитывающей результаты мультипредметного теста, весовые коэффициенты и дополнительные баллы:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ,

где: П1, П2, П3, П4 – оценки за соответствующие предметы; К1, К2, К3, К4 – предметные коэффициенты для выбранной специальности; КТ – творческого конкурса (если есть); ОУ – дополнительная оценка за подготовительные курсы (до 10).

Коэффициенты предметов зависят от выбранной специальности. Например: для медицинских специальностей наибольший вес будут иметь биология и химия. Для международных отношений важен коэффициент иностранного языка. Для технических – приоритетными будут математика и физика.

Подробные значения коэффициентов для каждого учебного заведения будут обнародованы в Правилах приема соответствующих университетов.

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