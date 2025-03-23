ДТЕК запланував на 24 березня 2025 року профілактичні роботи в енергомережі в Київській області і відповідні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла діятимуть в Київській області в понеділок, 24 березня 2025 року, повідомляє Політека.

На території Немішаївської селищної громади в Київській області графіки відключення світла 24 березня діятимуть із 8:30 до 17:00:

у селі Клавдієво-Тарасове за адресами вул. Лесі Українки, 8 та Шевченка, 30/2;

у селі Микуличі по вул. Соборна, 31А.

Важливо: без електроенергії залишаться водонапірні вежі, тому в цей період у мешканців також не буде електропостачання, тому варто потурбуватися про запаси води.

У Вишгородському районі графіки відключення світла на 24 березня запроваджуються з 9:00 до 18:30 в с.Нові Петрівці по вулицях Лесі Українки, Соборній, Свято-Покровській, 1-го Травня, а також у провулку 1-го Травня, пише Політека.

У Баришівській громаді в понеділок із 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Коржі на таких вулицях: Бійми, Винниченка, Гаєва, Грушевського,

Дачна, Зірова, Лесі Українки, Мазепи, Перемоги, Польова, Привокзальна, Садова, Стадіонна, Шевченка, пров. Шкільний.

У Білоцерківському районі ДТЕК також запланував на понеділок профілактичні роботи в селі Шкарівка. Через це без електропостачання з з 8:00 до 18:00 залишаться люди, які проживають по вул. Героїв України.

В Києві наразі на цей день не планується жодних обмежень від ДТЕК.

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