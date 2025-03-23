ДТЭК запланировал на 24 марта 2025 года профилактические работы в энергосети в Киевской области и соответствующие графики отключения света.

В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области в понедельник, 24 марта 2025 года, сообщает Политека.

На территории Немишаевской поселковой общины в Киевской области графики отключения света 24 марта будут действовать с 8:30 до 17:00:

в селе Клавдиево-Тарасово по адресам ул. Леси Украинки, 8 и Шевченко, 30/2;

в селе Микуличи на ул. Соборная, 31А.

Важно: без электроэнергии останутся водонапорные башни, поэтому в этот период у жителей тоже не будет электроснабжения, поэтому стоит позаботиться о запасах воды.

В Вышгородском районе графики отключения света на 24 марта вводятся с 9:00 до 18:30 в с.Новые Петровцы по улицам Леси Украинки, Соборной, Свято-Покровской, 1-го Мая, а также в переулке 1-го Мая, пишет Политека.

В Барышевской общине в понедельник с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Коржи на таких улицах: Боймы, Винниченко, Гаева, Грушевского, Дачная, Зирова, Леси Украинки, Мазепы, Победы, Полевая, Привокзальная, Садовая, Стадионная, Шевченко, пер. Школьный.

В Белоцерковском районе ДТЭК также запланировал на понедельник профилактические работы в селе Шкаровка. Поэтому без электроснабжения с 8:00 до 18:00 останутся люди, проживающие по ул. Героев Украины.

В Киеве на этот день пока не планируется никаких ограничений от ДТЭК.

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