У 2025 році відбудеться індексація пенсії в Україні, що вплине на мінімальні грошові нарахування.

З 1 березня 2025 року проводиться індексація пенсії в Україні, яка має вплив розмір виплати для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Індексація покликана забезпечити додаткову фінансову підтримку, але конкретний вплив на мінімальні пенсійні виплати поки що не визначено. Відповідно до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки мінімум на початок 2025 року залишається незмінними.

Станом на зараз виглядає так:

2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють, незалежно від стажу. Це базова сума для тих, хто не має достатнього трудового досвіду для підвищення виплати.

2 980 грн отримують громадяни до 70 років, якщо вони мають повний вік (30 років для жінок і 35 для чоловіків).

3 240 гривень виплачують людям віком від 70 до 80 років, при наявності повного стажу.

3 370 грн – це сума для осіб від 65 років, які не працюють і мають повний трудовий досвід.

3 370 гривень нараховують також пенсіонерам віком від 80 років, при наявності необхідного досвіду роботи (20 років для жінок і 25 років для чоловіків).

Пенсія в Україні у 2025 році буде збільшена за рахунок індексації, але точний розмір додаткових нарахувань не оголошено. За попередніми розрахунками підвищення може варіюватися від 100 до 1 500 гривень.

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