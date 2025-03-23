В 2025 году состоится индексация пенсии в Украине, что повлияет на минимальные денежные начисления.

С 1 марта 2025 года проводится индексация пенсии в Украине , которая влияет на размер выплаты для пенсионеров, сообщает Politeka.

Индексация призвана обеспечить дополнительную финансовую поддержку, но конкретное влияние на минимальные пенсионные выплаты пока не определено. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, минимум на начало 2025 года остается неизменными.

На сегодня выглядит так:

2 725 гривен получают неработающие пенсионеры независимо от стажа. Это базовая сумма для тех, у кого нет достаточного трудового опыта для повышения выплаты.

2980 грн получают граждане до 70 лет, если они имеют полный возраст (30 лет для женщин и 35 для мужчин).

3240 гривен выплачивают людям в возрасте от 70 до 80 лет, при наличии полного стажа.

3 370 грн – это сумма для лиц от 65 лет, не работающих и имеющих полный трудовой опыт.

3370 гривен насчитывают также пенсионерам в возрасте от 80 лет, при наличии необходимого опыта работы (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Пенсия в Украине в 2025 году будет увеличена за счет индексации, но точный размер дополнительных начислений не объявлен. По предварительным расчетам, повышение может варьироваться от 100 до 1 500 гривен.

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