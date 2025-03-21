Грошова допомога в Києві надається місцевим жителям та переселенцям, які відповідають певним категоріям.

Щомісячна грошова допомога в Києві надається для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Програма "Турбота" надає можливість отримати виплати, які варіюються від 1200 до 2500 гривень. Ця трирічна програма не нова. Вперше вона була впроваджена ще 2016 року. Але вже вкотре її дію продовжено на 2025-2027 роки.

Програма "Турбота" не лише передбачає різноманітні виплати, а й забезпечує людей необхідними засобами, такими як протези, реабілітаційні та пересувні засоби, а також засоби особистої гігієни. Окрім цього, програма включає компенсації за:

пільговий проїзд,

санаторно-курортне лікування та оздоровлення для осіб з пільгових категорій. 2500 грн отримують: діти з інвалідністю підгрупи А та, що виховуються в прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, а також діти-сироти



2000 грн щомісячно надаються: дітям з інвалідністю, дітям, на яких встановлено опіку чи піклування, особам з інвалідністю I групи, якщо їх пенсія менша за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб та ті, що є одержувачами соціальних виплат, особам, які отримують допомогу на тяжко хворих дітей, зокрема при рідкісних захворюваннях або тяжких травмах.

1200 грн надаються особам з інвалідністю II групи, які отримують державну соціальну допомогу.

Важлива деталь: Якщо особа потрапляє до кількох категорій, грошова допомога в Києві надається тільки одна, але в більшому розмірі.

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