Мобілізація в Україні триває і військовозобов’язані громадяни зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування після отримання повістки.

Під час того, як йде мобілізація в Україні, закон передбачає випадки, коли неявка може бути визнана поважною, повідомляє Політека.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року, у період існує низка поважних причин, які можуть звільнити військовозобов’язаного від обов’язку негайної явки до ТЦК.

До них належать: хвороба громадянина, яка унеможливлює його прибуття; стихійні лиха або інші форс-мажорні обставини, що перешкоджають пересуванню; воєнні дії на відповідній території та їх наслідки.

Також смерть близького родича, зокрема батьків, дружини, дітей, рідних братів або сестер та інші обставини, що позбавили можливості прибути у визначений час.

Важливо, що у разі неприбуття чоловік має повідомити про це протягом трьох днів, а після усунення стримуючих факторів — з’явитися до територіального центру комплектування не пізніше ніж за сім днів.

Мобілізація в Україні: що буде, якщо не прийти

Якщо громадянин не прибуде у визначений час, це вважатиметься порушенням правил військового обліку. Відповідно до статей 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, за це передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.

Повторне вручення повістки для фіксації порушення не є обов’язковим. Хоча на практиці ТЦК можуть надсилати додаткові виклики, закон дозволяє накласти штраф уже після першої неявки.

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