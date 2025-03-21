Мобилизация в Украине продолжается и граждане обязаны явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки.

Во время того, как идет мобилизация в Украине , закон предусматривает случаи, когда неявка может быть признана серьезной, сообщает Политика.

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года, в период существует ряд уважительных причин, которые могут освободить от обязанности немедленной явки в ТЦК.

К ним относятся: болезнь гражданина, исключающая возможность его прибытия; стихийные бедствия или другие форс-мажорные обстоятельства, препятствующие передвижению; военные действия на соответствующей территории и их последствия.

Также смерть близкого родственника, в частности, родителей, жены, детей, родных братьев или сестер и другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенное время.

Важно, что в случае неприбытия мужчина должен сообщить об этом в течение трех дней, а после устранения сдерживающих факторов — явиться в территориальный центр комплектования не позднее чем через семь дней.

Мобилизация в Украине: что будет, если не прийти

Если гражданин не прибудет в указанное время, это будет считаться нарушением правил военного учета. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен.

Повторное вручение повестки для фиксации нарушения не обязательно. Хотя на практике ТЦК могут посылать дополнительные вызовы, закон позволяет наложить штраф уже после первой неявки.

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