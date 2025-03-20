Військовослужбовці Збройних сил можуть розраховувати на додаткові грошові виплати під час того, як йде мобілізація в Україні.

Надбавка за особливості проходження служби у квітні може сягати 65% від посадового окладу в час, коли мобілізація в Україні триває, пише Політека.

Як повідомили у Міноборони, передбачається не лише залучення нових військовослужбовців, а й належне фінансове забезпечення тих, хто вже перебуває у лавах ЗСУ. Окрім основної зарплати, військові отримують різні доплати, які формуються залежно від посади, вислуги років та інших факторів.

Окрім основного грошового забезпечення, військовослужбовці мають право на щомісячні та одноразові доплати під час того, як мобілізація в Україні триває. До них входять надбавки за: службу в Силах спеціальних операцій; почесні та спортивні звання; донорство та інші особливі заслуги.

Найпоширенішу виплату надають за особливості проходження військової служби. Згідно з даними Міністерства оборони, ця надбавка може сягати 65% від посадового окладу. Вона також враховує оклад за військове звання та доплату за вислугу років.

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