У четвер, 20 березня 2025 року, у Києві та області діятимуть локальні графіки відключення світла, обмеження триватимуть до 12 години на добу.

ДТЕК запланував 20 березня 2025 року профілактичні роботи в низці громад Київської області, через які буде запроваджено графіки відключення світла, передає Політека.

За повідомленням ДТЕК будуть проводитись планові відключення електроенергії для виконання профілактичних робіт у чотирьох районах.

Графіки відключення світла у Києві триватимуть від 6 до 12 годин у залежності від локації, а енергетики працюватимуть для попередження аварій в електромережах та забезпечення стабільного електропостачання в майбутньому.

20 березня, Бучанський район, Немішаївська селищна громада:

У селі Микуличі з 8:30 до 17:00 буде відключено світло на вулицях Варшавська, Героїв Крут, Покровська та інших.

Крім того у «ДТЕК» повідомляють, що у зв’язку із проведенням ремонтних робіт буде припинено подачу електроенергії

З 08:30 до 18:30 години у Обухові, Гончарна 1, Гончарна, Калинова, Князів Острозьких, Козацька, Козацький шлях, Парковий, Трипільська.

Таценки: Абрикосова, Озерний.

З 8:30 ранку до 18:30 Дерев’яна, Красне Перше: Садова.

У п’ятницю, 21 числа, енергетики працюватимуть на території Маловільшанської територіальної громади в Білоцерківському районі.

У Маловільшанський ОТГ попереджають про обмеження електроенергії в селі Потіївка на вулиця Миру, 1 та в селі Чупира на вул. Миру, 1. Знеструмлення очікуються досить тривалими - з 8:00 до 20:00.

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