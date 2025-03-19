ДТЭК запланировал 20 марта 2025 профилактические работы в ряде общин Киевской области, через которые будут введены графики отключения света , передает Политика.
По сообщению ДТЭК, будут проводиться плановые отключения электроэнергии для выполнения профилактических работ в четырех районах.
Графики отключения света в Киеве продлятся от 6 до 12 часов в зависимости от локации, а энергетики будут работать для предупреждения аварий в электросетях и обеспечения стабильного электроснабжения в будущем.
20 марта, Бучанский район, Немешаевская поселковая община:
В селе Микуличи с 8:30 до 17:00 будет отключен свет на улицах Варшавской, Героев Крут, Покровской и других.
Кроме того в «ДТЭК» сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии.
С 08:30 до 18:30 часов в Обухове, Гончарная 1, Гончарная, Калиновая, Княжеств Острожских, Казацкая, Казацкий путь, Парковый, Трипольская.
Таценки: Абрикосовая, Озерная.
С 8:30 утра до 18:30 Деревянная, Красное Первое: Садовая.
В пятницу, 21 числа, энергетики будут работать на территории Маловильшанского территориального общества в Белоцерковском районе.
В Маловильшанской ОТГ предупреждают об ограничении электроэнергии в селе Потиевка по улице Мира, 1 и в селе Чупира на ул. Мира, 1. Обесточивания ожидаются достаточно продолжительными – с 8:00 до 20:00.
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