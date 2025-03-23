З'явилося пояснення, що робити, якщо під час мобілізації в Україні неправильно встановили інвалідність.

Під час війни та мобілізації в Україні кількість інвалдів військових збільшується, і для тих, хто отримав її внаслідок бойових дій, передбачені певні пільги та збільшена пенсія, повідомляє Politeka.

Однак, буває, що військовослужбоцю встановлюють інвалідність як «цивільну», а не «військову», і це позбавляє його права на відповідну допомогу. Юристи пояснили, як діяти в таких випадках.

Для того щоб отримати статус «інвалідності внаслідок війни», у постанові військово-лікарської комісії (ВЛК) має бути чітко вказано, що травма або хвороба виникли внаслідок участі в бойових діях. Якщо цього немає, військовослужбовець не може претендувати на відповідні пільги, зокрема на військову пенсію.

Якщо в рішенні ВЛК встановлено неправильне визначення причини, військовий має право має подати скаргу на рішення до Центральної ВЛК або повторно провести медичну експертизу. Інший спосіб — подати скаргу до Центру оцінювання для внесення змін або повторного проведення оцінювання функціональності.

Для отримання відповідного статусу, пов’язаної з війною, нововведення, що набирають чинності з 1 січня 2025 року, передбачають можливість направлення на оцінювання оцінювання функціональності. Мобілізація в Україні спричиняє збільшення чисельності інвалідів, і важливо правильно оформити всі документи для належних виплат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Мобілізація в Україні: юрист пояснив, скільки ТЦК має часу на адмінстягнення.

Також Politeka писала, Мобілізація в Україні: про що потрібно повідомити ТЦК у березні 2025 року.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація в Україні: стало відомо про причини, через які можуть скасувати рішення ВЛК.