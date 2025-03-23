Появилось объяснение, что делать, если во время мобилизации в Украине неправильно установили инвалидность.

Во время войны и мобилизации в Украине количество инвалидов среди военных увеличивается, и для получивших ее в результате боевых действий предусмотрены определенные льготы и увеличена пенсия, сообщает Politeka.

Однако бывает, что военнослужащий устанавливается инвалидностью как «гражданская», а не «военная», и это лишает его права на соответствующую помощь. Юристы объяснили, как поступать в таких случаях.

Для того чтобы получить статус «инвалидности в результате войны», в постановлении военно-врачебной комиссии (ВЛК) должно быть четко указано, что травма или болезнь возникли в результате участия в боевых действиях. Если этого нет, военнослужащий не может претендовать на соответствующие льготы, в частности, на военную пенсию.

Если в решении ВЛК установлено неправильное определение причины, военный имеет право подать жалобу на решение в Центральную ВЛК или повторно провести медицинскую экспертизу. Другой способ — подать жалобу в Центр оценки для внесения изменений или повторного проведения оценки функциональности.

Для получения соответствующего статуса, связанного с войной, нововведения, вступающие в силу с 1 января 2025 года, предусматривают возможность направления оценки оценки функциональности. Мобилизация в Украине приводит к увеличению численности инвалидов, и важно правильно оформить все документы для надлежащих выплат.

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