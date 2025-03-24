Після запуску нової акції від Київстар абоненти можуть отримати знижки до 50% на популярні тарифні плани.

Акція от Київстар діятиме обмежений час, а скористатися нею зможуть лише ті, хто виконає певні умови, пише Політека.

Як йдеться на офіційному сайті компанії, з 18 березня по 18 червня 2025 року будуть діяти спеціальні знижки для тих, хто купує смартфон із підтримкою 4G у фірмових магазинах або на офіційному сайті. Крім того, потрібно підключити на нього "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила".

Після виконання цих умов абоненти протягом шести місяців платитимуть: 240 грн/міс. за перший - замість 300 (-20%); 175 грн/міс. за другий - замість 350 (-50%).

Ця пропозиція доступна як для нових користувачів оператора, так і для тих, хто переходить з інших тарифів. Для нових - знижка починає діяти з другого списання плати, а для поточних – відразу після купівлі смартфона.

Що входить до цих тарифів по акції від Київстар

Користувачі "LOVE UA Світло" отримують: 20 ГБ мобільного інтернету; 7,3 ГБ у роумінгу; безлімітні дзвінки; 150 хвилин на інші номери по Україні та за кордон. Також можна обрати одну безкоштовну "Суперсилу", серед яких: безлімітний інтернет, додаткові хвилини, SMS-безлім.

"LOVE UA Сила" включає: 50 ГБ мобільного інтернету; 10 ГБ у роумінгу; безлімітні дзвінки; 300 хвилин на інші мережі та за кордон. Крім того, цей пакет передбачає ще й домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, "Київстар", Vodafone і lifecell хочуть змінити статус: в Раду подано законопроєкт.

Також Politeka писала, "Київстар" змінить вартість тарифів: українців попередили про нове подорожчання.

Як повідомляла Politeka, У "Київстарі" зробили важливе попередження: з'являться нові тарифи, що ще потрібно знати.