Пенсія в Україні є єдиною державною гарантією для сімей, які втратили годувальника, пише Політека.

Як інформують у ПФУ, для її отримання необхідно дотримуватись певних умов та процедур.

Нарахування у зв’язку з втратою годувальника призначаються непрацездатним членам сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин. До таких належать чоловік, дружина, батьки, діти, а також родичі, які доглядають за дітьми померлого. Право на отримання грошей мають родичі, які не здатні до праці або досягли відповідного віку.

На сьогодні в країні є понад 42 тисячі осіб, зниклих за особливих обставин. Проте, лише 3181 пенсія в Україні була призначена на 1 червня 2024 року таким родинам. Багато з них навіть не знають про це право, або не розуміють процедуру оформлення.

До слова, зникла безвісти людина визначається як та, що пропала внаслідок збройного конфлікту, воєнних дій, надзвичайних ситуацій або тимчасової окупації частини території держави. Її статус набувається після внесення до Єдиного реєстру на основі заяви про розшук.

Щоб отримати дану допомогу, близькі мають звернутись до Пенсійного фонду. Вони повинні подати такі документи: витяг з реєстру; документи, що підтверджують трудовий стаж годувальника; свідоцтва про народження, паспорт та документи, що підтверджують родинні зв’язки; інші документи, залежно від ситуації.

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