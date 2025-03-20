Пенсия в Украине является единственной государственной гарантией для семей, потерявших кормильца, пишет Политека.

Как информируют в ПФУ, для ее получения необходимо соблюдать определенные условия и процедуры.

Начисления в связи с потерей кормильца назначаются нетрудоспособным членам семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. К таким относятся муж, жена, родители, дети, а также родственники, ухаживающие за детьми умершего. Право на получение денег имеют родственники, не способные к труду или достигшие соответствующего возраста.

На сегодняшний день в стране более 42 тысяч человек, пропавших при особых обстоятельствах. Однако только 3181 пенсия в Украине была назначена на 1 июня 2024 года таким семьям. Многие даже не знают об этом праве, или не понимают процедуру оформления.

К слову, пропавший без вести человек определяется как тот, который потерялся в результате вооруженного конфликта, военных действий, чрезвычайных ситуаций или временной оккупации части территории государства. Ее статус приобретается после внесения в Единый реестр на основании заявления о розыске.

Чтобы получить данную помощь, близкие должны обратиться в Пенсионный фонд. Они должны подать следующие документы: выписку из реестра; документы, подтверждающие трудовой стаж кормилица; свидетельства о рождении, паспорте и документах, подтверждающих родственные связи; другие документы в зависимости от ситуации.

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