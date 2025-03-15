Штраф під час мобілізації в Україні можна оскаржити двома способами, дізнайтеся про це детальніше.

Штраф, призначений територіальним центром комплектації під час мобілізації в Україні, можна оскаржити двома способами, повідомляє Politeka.

Громадяни, які вважають прийняті рішення необґрунтованими, мають можливість захистити свої права як в адміністративному порядку, так і через суд, зазначив адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult.

За його словами, мобілізаційний процес супроводжується суворим контролем за дотриманням військового обліку, а за порушення можуть накладати штрафні санкції. Однак такі санкції не завжди є законними, і громадяни мають право їх оскаржити.

Перший варіант – адміністративна процедура. У цьому випадку скаргу про стягнення штрафу можна подати протягом 30 днів з моменту, коли рішення ТЦК стало відомим. Якщо орган розгляне скаргу на заявника, штрафні санкції скасовують без судового розгляду.

Другий спосіб – судове оскарження. Позов можна подати в окружний адміністративний суд, якщо є підстави вважати, що грошове покарання під час мобілізації в Україні накладене із порушеннями. Наприклад, якщо людину не було належним чином повідомлено про виклик до ТЦК, або ж були порушені процесуальні норми.

Адвокат зазначає, що рішення суду залежатиме від конкретних моментів та змісту постанови про стягнення. Водночас, при належному обґрунтуванні, шанс на його скасування залишається високим.

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