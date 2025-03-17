Пенсія в Україні буде проіндексована, але деяких осіб ця процедура не торкнеться.

Попри те, що пенсія в Україні має бути проіндексована у березні 2025 року, не всі пенсіонери отримають підвищення своїх виплат, повідомляє Politeka.

Як зазначає експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, хоча перерахунок охоплює всіх пенсіонерів, для деяких громадян підвищення виплат не відбудеться, оскільки їм надається соціальна допомога.

Це пояснюється тим, що особи з інвалідністю з дитинства не мають трудового стажу, тому індексація для них не передбачена законодавством. У результаті виплати таких осіб залишаються на рівні 2 361 грн на місяць без жодних змін.

Тим часом інші категорії пенсіонерів можуть очікувати підвищення виплати. Згідно з новими правилами, більшість пенсіонерів побачать підвищення допомоги на 11,5%. Це стосується також фінансової підтримки за спеціальними законами, які застосовуються до певних категорій громадян, таких як чорнобильці або військові.

Таким чином, мінімальна пенсія в Україні для осіб з I групи інвалідності, яка є однією з найбільш вразливих, становить від 2 980 грн до 3 323 грн на місяць.

Отже, виплати не будуть підвищені для тих людей, які вже отримують соціальну допомогу або перебувають на інших видах державної підтримки, оскільки для них діють окремі правила.

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