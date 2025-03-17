Пенсия в Украине будет проиндексирована, но некоторых лиц эта процедура не коснется.

Несмотря на то, что пенсия в Украине должна быть проиндексирована в марте 2025 года, не все пенсионеры получат повышение своих выплат, сообщает Politeka.

Как отмечает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, хотя перерасчет охватывает всех пенсионеров, для некоторых граждан повышение выплат не состоится, поскольку им предоставляется социальная помощь.

Это объясняется тем, что лица с инвалидностью с детства не имеют трудового стажа, поэтому индексация для них не предусмотрена законодательством. В результате выплаты таких лиц остаются на уровне 2 361 грн в месяц без изменений.

Между тем, другие категории пенсионеров могут ожидать повышения выплаты. Согласно новым правилам, большинство пенсионеров увидят повышение пособия на 11,5%. Это касается также финансовой поддержки по специальным законам, применяемым к определенным категориям граждан, таким как чернобыльцы или военные.

Таким образом, минимальная пенсия в Украине для лиц I группы инвалидности, которая является одной из самых уязвимых, составляет от 2 980 грн до 3 323 грн в месяц.

Следовательно, выплаты не будут повышены для людей, которые уже получают социальную помощь или находятся на других видах государственной поддержки, поскольку для них действуют отдельные правила.

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