Раніше ця послуга була доступна лише за умови пропуску планової оплати та активації пакету Київстар на день.

Абоненти мобільного оператора Київстар можуть активувати основний пакет послуг тарифного плану достроково, не чекаючи планової дати оплати або перезапустити тариф заново, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у самій "компанії".

Як активувати тариф?

Через USSD-команду – просто наберіть 477*202# і натисніть виклик.

У застосунку «Мій Київстар» – увійдіть у систему самообслуговування та активуйте тариф.

Через контакт-центр – зверніться до оператора, щоб запустити тариф.

Або відвідайте найближчу точку обслуговування чи фірмений магазин.

Раніше ця опація була доступна лише за умови пропуску планової оплати та активації пакету на день. Тепер ці обмеження скасовано, і всі абоненти передплати можуть підключити новий пакет у будь-який момент.

Акції та додаткові послуги.

Водночас, абоненти можуть запустити низку опцій. Компанія регулярно пропонує своїм абонентам персоналізовані акційні пропозиції, адаптовані до їхніх потреб і стилю користування мобільним зв’язком. Серед доступних бонусів можуть бути знижки на послуги, додаткові гігабайти інтернету, безкоштовні дзвінки та інші вигідні пропозиції.

Переглянути доступні акції та підключити обрану можна у додатку «Мій Київстар» або на офіційному сайті оператора.

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