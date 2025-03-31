Ранее эта услуга была доступна только при условии пропуска плановой оплаты и активации пакета Киевстар на день.

Абоненты мобильного оператора Киевстар могут активировать основной пакет услуг тарифного плана досрочно, не дожидаясь плановой даты оплаты или перезапустить тариф заново, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самой "компании" .

Как активировать тариф?

Через USSD-команду просто наберите 477*202# и нажмите вызов.

В приложении Мой Киевстар – войдите в систему самообслуживания и активируйте тариф.

Через контакт-центр обратитесь к оператору, чтобы запустить тариф.

Либо посетите ближайшую точку обслуживания или фирменный магазин.

Ранее эта опция была доступна только при условии пропуска плановой оплаты и активации пакета в день. Теперь эти ограничения отменены, и все абоненты подписки могут подключить новый пакет в любой момент.

Акции и дополнительные услуги.

В то же время абоненты могут запустить ряд опций. Компания регулярно предлагает своим абонентам персонализированные акционные предложения, адаптированные к их потребностям и стилю использования мобильной связи. Среди доступных бонусов могут быть скидки на услуги, дополнительные гигабайты интернета, бесплатные звонки и другие выгодные предложения.

Просмотреть доступные акции и подключить избранную можно в приложении «Мой Киевстар» или на официальном сайте оператора.

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