Абоненты мобильного оператора Киевстар могут активировать основной пакет услуг тарифного плана досрочно, не дожидаясь плановой даты оплаты или перезапустить тариф заново, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в самой "компании" .
Как активировать тариф?
- Через USSD-команду просто наберите 477*202# и нажмите вызов.
- В приложении Мой Киевстар – войдите в систему самообслуживания и активируйте тариф.
- Через контакт-центр обратитесь к оператору, чтобы запустить тариф.
Либо посетите ближайшую точку обслуживания или фирменный магазин.
Ранее эта опция была доступна только при условии пропуска плановой оплаты и активации пакета в день. Теперь эти ограничения отменены, и все абоненты подписки могут подключить новый пакет в любой момент.
Акции и дополнительные услуги.
В то же время абоненты могут запустить ряд опций. Компания регулярно предлагает своим абонентам персонализированные акционные предложения, адаптированные к их потребностям и стилю использования мобильной связи. Среди доступных бонусов могут быть скидки на услуги, дополнительные гигабайты интернета, бесплатные звонки и другие выгодные предложения.
Просмотреть доступные акции и подключить избранную можно в приложении «Мой Киевстар» или на официальном сайте оператора.
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