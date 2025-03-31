Абоненты мобильного оператора Киевстар могут активировать основной пакет услуг тарифного плана досрочно, не дожидаясь плановой даты оплаты или перезапустить тариф заново, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самой "компании" .

Как активировать тариф?

  • Через USSD-команду просто наберите 477*202# и нажмите вызов.
  • В приложении Мой Киевстар – войдите в систему самообслуживания и активируйте тариф.
  • Через контакт-центр обратитесь к оператору, чтобы запустить тариф.
    Либо посетите ближайшую точку обслуживания или фирменный магазин.

Киевстар

Ранее эта опция была доступна только при условии пропуска плановой оплаты и активации пакета в день. Теперь эти ограничения отменены, и все абоненты подписки могут подключить новый пакет в любой момент.

Акции и дополнительные услуги.

В то же время абоненты могут запустить ряд опций. Компания регулярно предлагает своим абонентам персонализированные акционные предложения, адаптированные к их потребностям и стилю использования мобильной связи. Среди доступных бонусов могут быть скидки на услуги, дополнительные гигабайты интернета, бесплатные звонки и другие выгодные предложения.

Просмотреть доступные акции и подключить избранную можно в приложении «Мой Киевстар» или на официальном сайте оператора.

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