Пишний підкреслив, що якщо парламент схвалить ініціативу Нацбанку, перша партія монет "шаг" буде викарбувана вже у 2025 році.

У жовтні 2024 року Національний банк України запропонував замінити копійки на монети, названі "шагами", як частину процесу "переназивання" розмінної монети в Україні.

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що парламент підтримає цю ініціативу, підкресливши, що це важливий крок для відновлення історичної справедливості.

"Шаг" є традиційною українською назвою розмінної монети. Ще у 1917 році Українська Народна Республіка ухвалила закони, що визначили "шаг" як розмінну частину української гривні, національної валюти. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався у грошових розрахунках і мав широке поширення.

Пишний підкреслив, що якщо парламент схвалить ініціативу Нацбанку, перша партія монет "шаг" буде викарбувана вже у 2025 році. Він також відповів на чутки щодо витрат на цей перехід, зазначивши, що заміна не обійдеться Україні ані в один крок, ані в одну гривню з бюджету.

"Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи", – наголосив Пишний.

Пишний також нагадав, що пробна партія шагів була виготовлена ще в 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі.

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