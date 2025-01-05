Пышный подчеркнул, что если парламент одобрит инициативу Нацбанка, первая партия монет "шаг" будет отчеканена уже в 2025 году.

В октябре 2024 года Национальный банк Украины предложил заменить копейки на монеты, названные шагами, как часть процесса переименования разменной монеты в Украине.

Глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду на то, что парламент поддержит эту инициативу, подчеркнув, что это важный шаг для восстановления исторической справедливости.

"Шаг" является традиционным украинским названием разменной монеты. Еще в 1917 году Украинская Народная Республика приняла законы, определившие "шаг" как разменную часть украинской гривны, национальной валюты. При Гетманщине шаг активно использовался в денежных расчетах и ​​имел широкое распространение.

Пышный подчеркнул, что если парламент одобрит инициативу Нацбанка, первая партия монет "шаг" будет отчеканена уже в 2025 году. Он также ответил на слухи по расходам на этот переход, отметив, что замена не обойдется Украине ни в один шаг, ни в одну гривну из бюджета.

"Важным моментом является то, что я что вокруг этого много спекуляций происходит. Это не будет стоить ни одного шага, ни одной гривны из украинского бюджета, эта замена. Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы", - подчеркнул. Великолепный.

Пышный также напомнил, что пробная партия шагов была изготовлена ​​еще в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе.

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