В октябре 2024 года Национальный банк Украины предложил заменить копейки на монеты, названные шагами, как часть процесса переименования разменной монеты в Украине.

Глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду на то, что парламент поддержит эту инициативу, подчеркнув, что это важный шаг для восстановления исторической справедливости.

монета, монеты, нумизматика

"Шаг" является традиционным украинским названием разменной монеты. Еще в 1917 году Украинская Народная Республика приняла законы, определившие "шаг" как разменную часть украинской гривны, национальной валюты. При Гетманщине шаг активно использовался в денежных расчетах и ​​имел широкое распространение.

Пышный подчеркнул, что если парламент одобрит инициативу Нацбанка, первая партия монет "шаг" будет отчеканена уже в 2025 году. Он также ответил на слухи по расходам на этот переход, отметив, что замена не обойдется Украине ни в один шаг, ни в одну гривну из бюджета.

зарплата деньги гривна кошелек

"Важным моментом является то, что я что вокруг этого много спекуляций происходит. Это не будет стоить ни одного шага, ни одной гривны из украинского бюджета, эта замена. Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы", - подчеркнул. Великолепный.

Пышный также напомнил, что пробная партия шагов была изготовлена ​​еще в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.