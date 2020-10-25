На виборах мера Києва 25 жовтня лідирує Віталій Кличко

Про це, як пише Politeka.net, свідчать результати екзитполу від соціологічної групи"Рейтинг".

Віталій Кличко - 47,8%.

Олександр Попов - 8,6%.

Сергій Притула від Партії " Голос" - 8,3%.

Ірина Верещук від " Слуги народу" - 8%.

Олексій Кучеренко "Батьківщина" - 6,3%.

Андрій Пальчевський від Партії "Перемога Пальчевського" - 4,5%.

Микола Томенко "Рідна країна" - 2,2%.

До Київради, згідно з даними екзитполу Студії Савіка Шустера потрапили "Удар" - 19,74%, "ЄС" - 17,76%, "Слуга народу" - 10,28%, "Батьківщина" - 8,6%.

До першої п'ятірки партії "УДАР" входять Віталій Кличко, Олександр Шовковський, Юлія Лимар, Катерина Кириченко, Владислав Андронов.

Від "Слуги народу" до Київради балотуються Євгенія Кулеба, Михайло Присяжнюк, Олена, Говорова, Юрій Федоренко, Владислав Трубіцин.

"Європейську солідарність" представляють Марина Порошенко, Володимир Прокопів, Леонід Ємець, Динара Габібуллаєва, Олександр Погребиський.

Від "Батьківщини" йдуть Олексій Кучеренко, Віталій Нестор, Денис Москаль, Олександра Кужель, Ольга Гоцуляк.

Партійний список "голосу" на місцевих виборах у Києві очолив екс-глава митниці Максим Нефьодов, за ним йдуть Зоя Ярош, Костянтин Богатов, Аліна Михайлова, Григорій Маленко.

Кияни будуть бачити прізвища кандидатів і можуть проголосувати за конкретного представника партії (для цього в бюлетені необхідно вказати його номер). Якщо політик набере більше 25% від усіх голосів своєї політсили, то підніметься вище у виборчому списку і отримає більше шансів потрапити до міської ради.

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