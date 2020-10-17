На виборах до Київської обласної ради найвищий рівень підтримки на сьогоднішній день у партій "Слуга народу" і "Батьківщина"

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Politeka.net серед жителів Київської області з 7 по 14 жовтня.

Згідно з проведеним опитуванням, на виборах до Київської обласної ради проходять 6 партій: партія "Слуга народу" отримала б 21.2% голосів тих, хто визначився і має намір голосувати, "Батьківщину" готові підтримати 14.4% опитаних, "Європейську солідарність" – 11.1%, "ОПЗЖ" – 8.9%, партію "За майбутнє" – 8.3%, партію "УДАР" Віталія Кличка – 7.2%.

Рейтинг інших політичних сил становить менше 5%, серед тих, хто має намір голосувати і визначився.

Не визначилися 19,5% опитуваних.

Опитування проводилося Politeka.net протягом 7-14 жовтня 2020 року серед жителів Київської області методом телефонного опитування. Було опитано всього 2350 респондентів у віці від 18 років у всіх районах Київської області. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,3%.

