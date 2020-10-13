У центрі Києва силовики провели спецоперацію по затриманню небезпечної банди злочинців, була чутна стрілянина

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає Politeka.

"Поліція і люди у військовій формі в балаклавах перекрили рух в самому центрі Києва. За інформацією поліції затримали банду грабіжників, центральна дорога Хрещатик перекрита", - йдеться в повідомленні.

Пізніше журналістам розповів заступник глави МВС Антон Геращенко, що в центрі столиці проводилася спецоперація із затримання банди грабіжників, які нападали на валютників.

За словами очевидців, в ході затримання злочинців постраждали вісім машин. Даних про постраждалих людей поки немає. Також люди розповіли, що при затриманні були чутні звуки стрілянини.

До цього ми розповідали, що в Києві чоловік постраждав після того, як зробив зауваження поліцейським.

Чоловік їхав на автомобілі й побачив службовий автомобіль поліції з патрульними всередині, який стояв на одній зі смуг таким чином, що створював перешкоду для руху інших машин.

На зауваження правоохоронці відреагували нервово, зав'язалася перепалка.

Конфлікт закінчився тим, що поліцейські бризнули в обличчя водія газом з балончика, відібрали телефон, плюнули в нього і затримали, надівши наручники.

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