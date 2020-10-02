Останній раз така температура була в 1909 році

Минулий вересень для Києва відзначився рекордно високою для цього місяця температурою і став найтеплішим за більш ніж 100 років

У перший місяць осені температура в столиці України була близька до літніх показників, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

За словами синоптиків, метеорологічна осінь в Києві ще не почалася. У столиці всього п'ять днів, з 18 по 20, а також 28 і 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вище 15 градусів.

"Середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +18,4 °С, що перевищило кліматичну норму на цілих 4,5 °С.Таким чином нинішній вересень у Києві повторив рекорд 1909 року", – пояснили в обсерваторії.

Крім того, вересень виявився унікальним, тому що нинішній максимум температури повітря в Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7 °с. холодним було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до + 6,9 °с.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Володимир Деркач передбачив погіршення погоди ближче до 10 жовтня. За його словами, в цей період температура повітря почне падати, а в окремі регіони прийдуть дощі.

У другій декаді місяця на кілька днів встановиться тепла і сонячна погода, потім знову підуть дощі. Останні 10 днів жовтня будуть холодними, аж до заморозків.

Однак на цьому осінні сюрпризи не закінчаться. Деркач обіцяє українцям "бабине літо" з 5 по 15 Листопада.

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Як повідомляла Politeka, осінь продовжить мучити українців дощами і не тільки.

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