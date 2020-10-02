Последний раз такая температура была в 1909 году

Минувший сентябрь для Киева отметился рекордно высокой для этого месяца температурой и стал самым теплым за более чем 100 лет

В первый месяц осени температура в столице Украины была близка к летним показателям, сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

По словам синоптиков, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней, с 18 по 20, а также 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов.

«Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4 °С, что превысило климатическую норму на целых 4,5 °С. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года», – пояснили в обсерватории.

Кроме того, сентябрь оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксировано 1 сентября: + 34,7 °С. Холодным было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9 °С.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Владимир Деркач предсказал ухудшение погоды ближе к 10 октября. По его словам, в этот период температура воздуха начнет падать, а в отдельные регионы придут дожди.

Во второй декаде месяца на несколько дней установится теплая и солнечная погода, затем снова пойдут дожди. Последние 10 дней октября будут холодными, вплоть до заморозков.

Однако на этом осенние сюрпризы не закончатся. Деркач обещает украинцам «бабье лето» с 5 по 15 ноября.

Напомним, Киев накрыло странным дымом, маски не помогут.

Как сообщала Politeka, осень продолжит мучить украинцев дождями и не только.

Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.