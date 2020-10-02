Минувший сентябрь для Киева отметился рекордно высокой для этого месяца температурой и стал самым теплым за более чем 100 лет
В первый месяц осени температура в столице Украины была близка к летним показателям, сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
По словам синоптиков, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней, с 18 по 20, а также 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов.
«Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4 °С, что превысило климатическую норму на целых 4,5 °С. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года», – пояснили в обсерватории.
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Кроме того, сентябрь оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксировано 1 сентября: + 34,7 °С. Холодным было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9 °С.
Ранее мы писали о том, что народный синоптик Владимир Деркач предсказал ухудшение погоды ближе к 10 октября. По его словам, в этот период температура воздуха начнет падать, а в отдельные регионы придут дожди.
Во второй декаде месяца на несколько дней установится теплая и солнечная погода, затем снова пойдут дожди. Последние 10 дней октября будут холодными, вплоть до заморозков.
Однако на этом осенние сюрпризы не закончатся. Деркач обещает украинцам «бабье лето» с 5 по 15 ноября.
Напомним, Киев накрыло странным дымом, маски не помогут.
Как сообщала Politeka, осень продолжит мучить украинцев дождями и не только.
Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.