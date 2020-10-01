Водій київської маршрутки викинув з салону автобуса пенсіонерку

Інцидент стався на 401 маршруті, а відео пригоди опублікували в телеграм-каналі KIEVMAP.

На кадрах видно, як жінка зайшла в салон і заявила, що у неї пенсійне посвідчення. У свою чергу водій відповів, що по пенсійному він не повезе.

Пасажирка почала говорити йому про постанову Кабінету Міністрів України, однак маршрутник кілька разів попросив її покинути автобус. Вона не погодилася, тоді він підійшов до дверей і силою витягнув її з салону.

Пенсіонерка накинулася з лайками на водія, а також знімала його на телефон, погрожуючи так просто це не залишити.

Після цього чоловік повернувся в кабіну, лаючись, і закрив двері автобуса. Варто відзначити і той момент, що ніхто з пасажирів не заступився за пенсіонерку.

Раніше ми розповідали про те, що конфлікт стався і в маршрутці №141 у Дніпрі, де водій довів до сліз дев'ятирічну дитину. Він вимагав від школяра оплатити проїзд, погрожуючи вигнати його з салону.

За словами очевидців, чоловік так жорстоко поводиться з усіма дітьми, це не поодинокий випадок. Подібні конфлікти повторюються щодня, і схоже, що ситуація тільки загострюється.

Одна з пасажирок звернулася до адміністрації підприємства, де працює водій, з проханням втрутитися в проблему, інакше може трапитися біда. Батьки пригрозили, що вони самі "поговорять" з водієм і пояснять, як він себе веде.

Нагадаємо, з маршрутки на ходу випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

Раніше Politeka писала, що маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, дикий скандал у маршрутці Дніпра закінчився страшним.