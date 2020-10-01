У Києві ураган повалив десятки дерев, деякі впали на автомобілі та лінії електропередач

Про це повідомляють "Надзвичайні новини".

"В аварійно-диспетчерську службу Київзеленбуду дзвінки почали надходити о 5 ранку. Є випадки, коли дерева падали на автомобілі, лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Повалені дерева в парках і скверах виявили в Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах.

До слова, у Києві 377 нових випадків інфікування китайським вірусом.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Захворіли 190 жінок у віці від 18 до 88 років, 148 чоловіків у віці від 19 до 86 років, 22 дівчинки Від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років. Також хвороба підтвердилася у 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Також повідомляється, що вчора від інфекції померли 10 осіб. За весь час пандемії від вірусу помер 391 житель Києва.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.