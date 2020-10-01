У Києві раптово зацвіли каштани, незважаючи на осінню пору

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці "Газета Дарницькі вісті".

У виданні уточнили, що це вже традиційна аномалія для Києва.

"Наприкінці вересня біля Дарницького вокзалу розцвів каштан. Друге цвітіння для дерев більш шкідливо. Адже закладка насіння відбулася, а дози зовсім не встигне. Навесні буде менше квітів на таких деревах. Причина-різкі зміни погодних умов", - йдеться в повідомленні.

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У Васильківському районі між селищами Здорівка та Путрівка місцеві жителі виявили купу сміття.

Місцева мешканка повідомила, що виною цьому стала одна людина, яка за один день перетворила на смітник

"Нехороша людина вивіз і вивалив своє сміття просто поруч з дорогою в мальовничому місці між Здоровкою і Путрівкою. Питати, чи є у цієї людини совість, зайве. Куди звертатися, щоб це свинство прибрали?",- поцікавилася жінка

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