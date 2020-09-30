У Києві щодня на чергуванні перебувають майже 160 швидких

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, цілодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад "швидких", але це йдеться про денну зміну. Водночас вночі працює 130 бригад швидкої допомоги.

"У Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів з СOVID-19. Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою або з підтвердженим діагнозом "коронавірус", – підкреслив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що три киянина катували бездомних людей.

Про це інформує прес-служба Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки знущалися з безпритульних на території покинутої будівлі в Шевченківському районі.

Троє чоловіків, знаючи, що бездомні влаштували собі тимчасовий нічліг в цій будівлі, вночі проникали в приміщення і вибирали жертву.

Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого відразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи ударів руками і ногами, а також дерев'яною битою або цеглою.

Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.