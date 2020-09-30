В Киеве ежедневно на дежурстве находятся почти 160 скорых

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, круглосуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам оказывают 158 бригад "скорых", но это речь идет о дневной смене. В то же время ночью работает 130 бригад скорой помощи.

"В Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19. Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом "коронавирус", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее мы писали, что три киевлянина пытали бездомных людей.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчины издевались из беспризорников на территории заброшенного здания в Шевченковском районе.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещения и выбирали жертву.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перцовый газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.