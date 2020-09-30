Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував українську владу, яка розоряє Україну

Він розповів, на що перетворилася найперспективніша пострадянська країна в ефірі телеканалу "NewsOne", пише Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

"Треба розуміти, що ми-мультиетнічна, мультиязикова держава. У нас кілька мов, кілька етносів, ми повинні утримувати Богом дану нам землю і Історичні позиції народів, які її населяють", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Він нагадав, що в 1947 році пройшла операція "Вісла", в рамках якої безліч українців виселили з території Польщі і закликав запобігати повторення такої ситуації.

"Ми живемо при новій владі-скоро буде два роки. Пробіжить осінь, а далі буде друга річниця перебування при владі. Прийшли фактично в результаті електоральної революції, 75% - це удар по морді обличчя попередньої влади, ніколи в історії України не було таких співвідношень. Народ надавав по губах колишньому президенту, який знову хоче стати президентом. І всюди я тепер бачу його дружину. Хочеться сказати: вам мало, Порошенки? Ви мало познущалися над країною? У три рази ми стали біднішими, відтяпали територію, всі дружки були прибудовані", - обурився громадський діяч.

Андрій Пальчевський пояснив, чому Україна стає все біднішою і біднішою, незважаючи на зміну влади:

"Замість того, щоб вирішувати питання про збагачення народу, вони вирішують питання власного збагачення. Перетворюють всю країну в балаган. Мені одна жінка каже:"щось ви емоційно говорите". А я відповідаю: ви хочете ще 29 років подивитися, як ми з країни, яка мала шанси стати найбільш процвітаючою з радянських республік, перетворилися на найбіднішу країну Європи".

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