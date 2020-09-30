Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал украинскую власть, которая разоряет Украину

Он рассказал, во что превратилась самая перспективная постсоветская страна в эфире телеканала "NewsOne", пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

"Надо понимать, что мы - мультиэтническая, мультиязыковая держава. У нас несколько языков, несколько этносов, мы должны удерживать Богом даную нам землю и исторические позиции народов, которые ее населяют", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Он напомнил, что в 1947 году прошла операция "Висла", в рамках которой множество украинцев выселили с территории Польши и призвал предотвращать повторения такой ситуации.

"Мы живем при новой власти - скоро будет два года. Пробежит осень, а дальше будет вторая годовщина пребывания у власти. Пришли фактически в результате электоральной революции, 75% - это удар по морде лица предыдущей власти, никогда в истории Украины не было таких соотношений. Народ надавал по губам бывшему президенту, который опять хочет стать президентом. И всюду я теперь вижу его жену. Хочется сказать: вам мало, Порошенки? Вы мало поиздевались над страной? В три раза мы стали беднее, оттяпали территорию, все дружки были пристроены", - возмутился общественный деятель.

Андрей Пальчевский объяснил, почему Украина становится все беднее и беднее, несмотря на смену власти:

"Вместо того, чтобы решать вопросы об обогащении народа, они решают вопросы собственного обогащения. Превращают всю страну в балаган. Мне одна женщина говорит: "Что-то вы эмоционально говорите". А я отвечаю: вы хотите еще 29 лет посмотреть, как мы из страны, которая имела шансы стать самой процветающей из советских республик, превратились в самую бедную страну Европы".

Напомним, что Пальчевский поддержал обманутых вкладчиков и обратился к украинцам

А еще Politeka писала, что Пальчевский рассказал о проблеме с тарифами и предложил доплаты для киевлян

Также Politeka сообщала, что Андрей Пальчевский рассказал, что стало причиной авиакатастрофы под Харьковом