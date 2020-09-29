Три киянина катували бездомних людей

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки знущалися з безпритульних на території покинутої будівлі в Шевченківському районі.

Троє чоловіків, знаючи, що бездомні влаштували собі тимчасовий нічліг в цій будівлі, вночі проникали в приміщення і вибирали жертву.

Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого відразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, завдаючи ударів руками і ногами, а також дерев'яною битою або цеглою.

На прохання потерпілих не чіпати їх зловмисники не реагували. Більш того, свої дії вони знімали на мобільний телефон і надалі викладали запис в телеграм-канал.

До слова, на Київщині в місті Бородянка склалася критична ситуація з екстреною допомогою

Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, який може їхати цілу годину і не встигають на виклик. А до недавнього часу у них був тільки один захисний костюм від COVID - 19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.

Фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там вже 4 роки розповів, що УАЗ на якому їдуть на виклик лікарі швидкої допомоги, герметично навіть не закривається, там відсутній дефібрилятор і кисень, є тільки Старий кардіограф. З медикаментів у лікарів швидкої немає більшості препаратів-протиаритмічних і знеболюючих.