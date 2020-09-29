Станом на 29 вересня на Київщині зафіксовано 8996 випадків захворювання на китайський вірус
Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Загалом в Україні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужав. Проведено 2 250 676 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 797 пацієнтів.
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До слова, на Київщині в місті Бородянка склалася критична ситуація з екстреною допомогою
Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, який може їхати цілу годину і не встигають на виклик. А до недавнього часу у них був тільки один захисний костюм від COVID - 19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.
Фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там вже 4 роки розповів, що УАЗ на якому їдуть на виклик лікарі швидкої допомоги, герметично навіть не закривається, там відсутній дефібрилятор і кисень, є тільки Старий кардіограф. З медикаментів у лікарів швидкої немає більшості препаратів-протиаритмічних і знеболюючих.
"Цей УАЗ-просто жах. Герметично нічого не закривається, немає ні кисню, ні дефібрилятора, тільки Старий кардіограф. З медикаментів у нас немає більшості і головних – протиаритмічних, знеболюючих. Ось їдемо на ДТП, і якщо якийсь перелом, можемо запропонувати тільки анальгін, який, по суті, ні від чого не допомагає",- розповів фельдшер.
Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.